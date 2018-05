Victorieux lors de la dernière journée contre Toulouse (3-2), les Lillois sont sortis de la zone de relégation et ont leur destin entre leur main. C’est ce qu’a rappelé l’entraîneur des Dogues ce jeudi.

« Nous ne sommes pas sortis d’affaire, comme on peut l’entendre dans des émissions. C’est faux et archi-faux. Il faut continuer à rester concentré, comme on l’a été cette semaine à l’entraînement. Je veux dire aux gens qui entourent et croisent les joueurs, qui aiment le club, qu’il ne faut pas croire qu’en cas de victoire samedi, on sera sauvé. Il faut se préparer à jouer le match d’après, voire deux supplémentaires. On est dans une position où l’on a notre avenir entre nos mains. Si on gagne les deux prochains matchs, on se maintient. Si on reste à 35 points... Rien est certain, personne ne s’est sauvé avec ce nombre de points », a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse.