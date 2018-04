Le LOSC poursuit sa lente descente dans les profondeurs du classement. Après la nouvelle défaite de son équipe, qui plus est à domicile face à Amiens, un concurrent direct au maintien, Galtier n’a pas mâché ses mots en conférence de presse, visant directement certains joueurs. « Je vais prendre vingt-quatre heures de réflexion pour faire le point avec la direction, envisager une réflexion sur l’institution. Je ne suis pas en train de dire que je vais partir. Est-ce que mes joueurs me roulent dans la farine ? C’est dur à entendre. Mais c’est peut-être vrai. Il me reste un ou deux leviers que je garde pour moi. »

RMC croit savoir de quel moyen parle l’ancien entraîneur de Saint-Etienne. Comme il soupçonne certains joueurs de l’avoir lâché, Galtier réfléchit à n’emmener avec lui que 12 ou 13 éléments pour le prochain match, un déplacement à Bordeaux samedi prochain (20h). Il prendrait avec lui uniquement ceux qu’il estime être encore concerné par la situation très préoccupante du club. Enfin, il serait également déçu des anciens qui montrent moins de volonté et d’investissement que les dernières recrues. RMC précise également que Galtier ne comptait pas démissionner, alors que les dirigeants s’en inquiétaient.