Cet été, le LOSC a vendu au prix fort des éléments comme Nicolas Pépé, Thiago Mendes ou Rafael Leão. Mais les Dogues ont aussi investi, eux qui ont misé notamment sur Victor Osimhen ou Benjamin André. Interrogé au sujet du mercato par L’Équipe, Gérard Lopez, le président lillois, est revenu sur le mercato.

« On est là où on voulait. Je pense que nous avons un groupe beaucoup plus large que l’année passée. On a doublé tous les postes, on en a même triplé certains. Je pense que l’on est ok. Je ne vois pas de gros mouvement sur les derniers jours. Il y a de fortes possibilités que Thiago Maïa parte en prêt, ce qui a été discuté avec lui. Adama Soumaoro est un joueur à qui nous avions donné un bon de sortie. Il s’est un peu blessé. Pareil, il se pourrait qu’il décide d’essayer autre chose mais, pour l’instant, il est chez nous. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10