Le LOSC réalise un début de saison tonitruant. Dauphin du PSG avant le match du champion de France à Rennes (15 heures), le club nordiste espère poursuivre le plus longtemps possible cette spirale positive. Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche matin, le président lillois Gérard Lopez a abordé la situation de Christophe Galtier en fin de contrat en juin prochain.

« On a déjà discuté en fin de saison passée, je connais bien Christophe maintenant. Ce qu’on recherche c’est la stabilité sur le long terme. On parle autour d’une prolongation, même dans les moments difficiles on en parlait déjà. Je ne regrette pas Marcelo Bielsa en tout cas, » a ainsi confié l’homme fort des Dogues.