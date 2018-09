Avant son déplacement à Bordeaux aujourd’hui (19 heures), pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, le LOSC est deuxième au classement, à cinq points du leader parisien. Un très bon début de saison, à l’inverse de celui de l’exercice 2017-2018, durant lequel Marcelo Bielsa, alors le coach lillois, enchaînait les défaites. Interrogé par Le Figaro, le président des Dogues, Gérard Lopez a évoqué sa relation avec le technicien argentin. Il assure ne pas avoir d’inimitié avec l’actuel entraîneur de Leeds United.

« Les gens essaient de nous opposer, mais je n’ai pas d’antagonisme avec coach Bielsa. J’ai toujours pris sur moi la décision de l’avoir fait venir à Lille et surtout de lui avoir laissé toute la liberté qu’il a pu avoir. Il est en train de faire du bon boulot à Leeds. Chez nous, il avait choisi des joueurs très jeunes et avait refusé de prendre des joueurs d’expérience. Je ne dirais pas qu’il a laissé une empreinte particulière ici, mais il n’y a pas d’héritage négatif. Ce qui était moins positif a été corrigé avec l’arrivée de joueurs d’expérience. On a tourné la page (sur l’action en justice intentée par l’Argentin contre le LOSC). C’est décevant, à la limite même injuste, mais chacun a son caractère. »