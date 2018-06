Ce jeudi soir, Christophe Galtier a annoncé sa décision de poursuivre au LOSC la saison prochaine. Une annonce qui était attendue depuis plusieurs jours, Gérard Lopez évoquant récemment qu’il devait s’entretenir avec son entraîneur le 11 juin. Sur le site officiel du club nordiste, le président des Dogues n’a pas caché sa satisfaction de prolonger l’aventure avec son technicien. « Oui, Christophe est l’entraîneur du LOSC. J’en suis absolument ravi mais c’est pour nous une continuité, logique et naturelle. Comme le dit Christophe, l’envie de collaborer est partagée et tout était par conséquent, et rapidement, assez clair pour tout le monde.

Simplement, il y avait quelques étapes évidentes à franchir avant d’acter ce dont nous avions tous envie finalement. Nous l’avons fait, sereinement, étape par étape. Avec Christophe, Luis, Marc, le staff et les équipes du LOSC, nous sommes plus que jamais déterminés et au travail, pour corriger ce qui nous a fait défaut la saison dernière, renforcer l’équipe et bâtir un collectif plus performant afin de proposer un meilleur spectacle à notre public et obtenir des résultats plus en phase avec nos objectifs, » a ainsi commenté l’homme fort du LOSC.