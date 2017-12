Hier, la DNCG annonçait que le LOSC n’allait pas pouvoir recruter lors du mercato hivernal. Plus tard, on apprenait même que le club nordiste risque une relégation administrative. Si le club a déjà réagit officiellement, le directeur général Marc Ingla s’est exprimé avant la rencontre entre Lille et Nice.

« C’est une décision inattendue. Les échanges avaient été bons, techniques, stratégiques et on est sortis de cette réunion en pensant que ça s’était bien passé. Ça n’a pas été le cas. La DNCG a des critères plus exigeants que l’on pensait. On pensait avoir des arguments solides et nos points de vue sont différents. Il faut accepter cette situation. [...] Le projet n’est pas en danger. On a fait un bel investissement cet été et on est confiant que ça va aller. Notre projet demeure ambitieux et compétitif », a expliqué l’Espagnol.