Vendredi soir (20h45), le LOSC se déplace au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain (à suivre direct commenté sur notre live). Auteur d’un début de saison canon avec sept buts et quatre offrandes en onze matchs de Ligue 1, Jonathan Bamba a abordé les excellents débuts lillois.

Ce dernier refuse que ceux-ci ne se résument qu’aux prestations incroyables du trio formé par Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné et Nicolas Pépé. « On a un groupe qui travaille très bien. On parle souvent de la BIP-BIP, mais c’est pas seulement ça. C’est vraiment un groupe de 24 qui travaille beaucoup et est à l’origine de cette bonne dynamique, » a ainsi confié l’ancien Stéphanois.