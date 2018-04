Blessé aux adducteurs depuis le match face à Amiens (0-1), le capitaine du LOSC Ibrahim Amadou espère revenir sur les terrains le 28 avril prochain face au FC Metz. Dans une interview accordée à RMC, le milieu nordiste en profite pour adresser un message aux joueurs lillois qui se sentiraient moins impliqués dans l’opération maintien des Dogues. Pour Amadou, tous les joueurs doivent tirer dans le même sens et oublier leur situation personnelle. « J’ai la même impression que Benzia, que certains joueurs ne sont pas impliqués par cette histoire de maintien.

Ceux qui sont impliqués, on compte sur eux, mais pour les non impliqués c’est dommage car tout le club, tous les supporters comptent sur tous les joueurs de l’équipe. Et ça va être compliqué si on n’arrive pas à mobiliser tout le monde pour les cinq derniers matchs, » prévient ainsi Amadou. Ce dernier pense néanmoins que le LOSC peut obtenir son maintien si tout le groupe est mobilisé. « Si on n’arrive pas à revenir vite et à se remobiliser pour essayer de gagner les matchs, ça ne sert à rien de jouer. Je pense qu’on a une effectif qui est capable de réaliser ce maintien, » lâche ainsi le milieu de terrain lillois.