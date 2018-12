Le LOSC a eu chaud mais a conservé son invincibilité contre le Stade de Reims ce dimanche (1-1). En grande difficulté, les Dogues ont été surpris par Rémi Oudin en seconde période. Finalement, Ballo-Touré a obtenu un penalty dans les dernières secondes, que Nicolas Pépé a transformé. Après le match, au micro de BeIN Sports, Christophe Galtier a dressé un constat sur ce match difficile.

« On pensait qu’on allait perdre, même si on savait qu’il restait des possibilités. On a bénéficié de ce penalty que je ne commenterais pas. Le mérite revient à Nicolas (Pépé, ndlr), qui a su mettre ce but dans une situation difficile qui nous permet de rester invaincus à domicile. On ramène un point d’un match dans lequel on a été suffisants et dans lequel on a eu moins de gaz après le match difficile de mardi (victoire à Montpellier 0-1, ndlr) », a ainsi déclaré Christophe Galtier.