La victoire in extremis de Lille sur Strasbourg (2-1) pour le compte de la 23ème journée porte l’empreinte d’un homme : Anwar El Ghazi. Rentré en jeu à la 67ème minute, l’attaquant de 22 ans a endossé le costume de héros en inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

L’international néerlandais (2 sélections) est particulièrement en jambes ces temps-ci, puisqu’il est impliqué dans quatre des six derniers buts du LOSC en L1 (3 buts, 1 passe décisive). D’après Opta, c’est la première fois qu’il est buteur et passeur décisif lors d’une même rencontre. Homme providentiel.