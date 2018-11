Cette saison, le LOSC est surprenant. Emmené par la Bip-Bip, le trio d’attaque magique des Dogues (Bamba, Ikoné, Pépé), les Nordistes continuent de surprendre leur monde et se déplaceront au Parc des Princes vendredi dans la peau du dauphin. Et si affronter la meilleure équipe de France, vainqueur de tous ses matches cette année en Ligue 1, s’annonce très compliqué, Gérard Lopez a passé un message d’encouragement à ses joueurs, dans une interview accordée à l’AFP.

« Je vais dire aux joueurs d’y aller pour faire honneur au maillot, à cette deuxième place. On a tout à gagner et peu à perdre. Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir. Ce n’est pas un test, c’est un chouette moment de foot à vivre. Il ne faut pas y aller la peur au ventre. Sur un match, on ne sait jamais, on peut faire un coup. Mais on est conscient qu’ils sont très au-dessus de nous, qu’ils ont gagné leurs 11 premiers matches et voudront absolument gagner le 12e. On ne va pas se cacher et on n’y va pas en victime », a ainsi déclaré le président du LOSC.