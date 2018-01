Interdit de recrutement cet hiver par la DNCG, le LOSC ne pourra donc se renforcer qu’avec des joueurs susceptibles de revenir de prêts. En parallèle, le club nordiste devra renflouer les caisses en cédant certains joueurs en janvier. Interrogé par l’AFP sur la perspective de voir quelques cadres quitter le navire dans les prochains jours, Marc Ingla a effectué un point sur le mercato hivernal lillois. « C’est possible de ne pas vendre car on a d’autres moyens de gérer le club pour la partie des recettes.

On a aucune obligation de la DNCG pour le mercato de janvier. Il peut y avoir un départ, voire deux, mais il peut aussi n’y en avoir aucun. La priorité est de ne pas affaiblir l’équipe, » a ainsi expliqué le directeur général du LOSC. Ce dernier a également précisé qu’Adama Soumaoro restait un joueur très courtisé. « On a beaucoup de contacts, pas seulement de l’Angleterre. On aime qu’il continue à travailler, c’est le capitaine, c’est un pilier de l’équipe, » a ainsi confié Ingla.