Déjà bien actif sur le marché des transferts, avec notamment les arrivées de Loïc Rémy, Jonathan Bamba ou encore Jonathan Ikoné, le LOSC va encore se montrer offensif sur le mercato dans les prochains jours comme l’a confirmé en marge de la présentation de Loïc Rémy, Marc Ingla, le directeur général du club nordiste.

S’il a confirmé la piste menant au champion d’Europe portugais José Fonte (34 ans ex-Yifang en Chine), Marc Ingla a annoncé l’arrivée prochaine d’un gardien de but, d’un défenseur central et d’un milieu de terrain. « On est dans l’optique d’avoir une colonne vertébrale expérimentée qui connaît la Ligue 1 ou avec de l’expérience internationale. Ça va encore bouger. Pour Fonte, c’est une opportunité qu’on envisage et un dossier sur lequel nous avons bien avancé. Nous cherchons encore un défenseur central et un milieu de terrain. Un gardien de but ? Il y a quelques idées, mais on a une priorité et nous faisons étape par étape. » De quoi déjà réjouir les supporters des Dogues.