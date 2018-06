Christophe Galtier a annoncé, au cours d’un entretien accordé au site officiel du LOSC, qu’il restait en place sur le banc de touche des Dogues. Le coach de Lille a également profité de cette interview pour en dire un peu plus sur le mercato du club nordiste, et une nouvelle réunion est bientôt prévue : « Luis Campos et son équipe travaillent actuellement sur la supervision et l’analyse des profils de joueurs identifiés. Très prochainement, nous allons nous revoir pour présenter le fruit de ce travail et étudier ensemble les différents profils de joueurs en fonction des postes que nous recherchons. Je pourrai alors faire des choix sur les profils qui correspondront le mieux à ce que j’attends du joueur au poste ».

L’ancien technicien de l’AS Saint-Etienne a ensuite expliqué qu’il souhaitait avoir une équipe compétitive la saison prochaine. « Cela peut prendre du temps, d’autant qu’il faut composer aussi avec nos joueurs qui reçoivent des sollicitations. Je sais que le Président souhaite conserver les bons éléments, il y aura de la concurrence. Nous souhaitons avoir une équipe compétitive et un gros travail a été effectué en amont pour cela. On fera en sorte de faire le moins d’erreurs possibles. Que ce soit pour le président, Luis (Campos) ou Marc (Ingla), il est très clair qu’il faut amener de l’expérience à nos jeunes joueurs qui ont un vrai potentiel », a analysé le coach de 51 ans. Le mercato devrait donc être mouvementé au LOSC.