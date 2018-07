Loïc Rémy rentre au bercail. Cinq ans après avoir quitté la Ligue 1, l’international français (31 ans) retrouve donc les joutes hexagonales sous le maillot du LOSC. L’attaquant a paraphé un contrat de deux saisons avec les Dogues en provenance de Las Palmas. Un retour en France qui enchante l’ancien Marseillais, heureux de pouvoir contribuer à un projet sportif ambitieux.

« Honnêtement, je ne vous cache pas que ça me fait vraiment plaisir de revenir en France, dans un championnat qui me manquait et signer au LOSC, un vrai grand club français, qui possède une histoire forte en Ligue 1. J’ai aimé le discours du club, son projet. Je suis vraiment ici pour aider l’équipe. À titre individuel, je veux prendre du plaisir et représenter dignement le LOSC. Après, si tout s’enchaîne bien, les buts viendront naturellement, » a ainsi confié la nouvelle recrue lilloise.