Cette année, le projet du LOSC n’est pas sur de bons rails. En effet, les Lillois ont perdu Marcelo Bielsa et surtout ils sont 18es de Ligue 1 et donc en position de barragiste. Gérard Lopez, le grand patron, ne compter pas se désengager malgré l’interdiction de recruter en hiver de la DNCG.

« Puisqu’on en a pas parlé, je le dis : certaines rumeurs disent que je vais me désengager du projet, abandonner le navire etc… Que ce soit très clair : NON ! Je suis là, pas toujours physiquement malheureusement, mais bien là, 200% impliqué, combatif, passionné, avec la conviction que ce projet est bon et qu’il offrira au LOSC, aux Lillois, aux supporters l’avenir et le succès qu’ils méritent. Il y a quelques vents forts et prévisions de tempête autour de nous mais au club, on est déterminés et on travaille pour régler les problèmes, un par un. L’adversité doit nous rendre plus forts encore. On garde le cap, la confiance et l’envie. Avec la certitude de connaître des jours bien meilleurs demain et l’envie de les partager avec notre public », a indiqué Gérard Lopez sur le site internet des Dogues.