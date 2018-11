Auteur d’un début de saison canon, le LOSC est pour le moment à la deuxième place de la Ligue 1, à huit points du Paris Saint-Germain. Et justement, les deux formations se retrouvent vendredi soir au Parc des Princes en ouverture de la 12e journée (20h45, à suivre en direct sur notre live commenté). Avant cette rencontre importante, le conseiller du président lillois Gérard Lopez, Luis Campos, était l’invité de l’émission Breaking Sport sur RMC Sport 1. L’occasion d’évoquer le mercato estival des Dogues. Et il ne devrait pas y avoir de mouvements au sein de la formation lilloise.

« Si on ne vend pas, nous ne recruterons pas. C’est important aussi d’avoir un équilibre. Le LOSC, ce n’est pas un club très riche, c’est à nous aussi de faire un travail économique au club. C’est pour ça que je voyage beaucoup en France et ailleurs. C’est important la relation que j’ai avec Christophe Galtier, c’est à moi de l’aider après en disant : "écoutes, j’ai trouvé un joueur pour jouer dans cette position". On a un effectif très équilibré, qui joue bien en ce moment. Si on ne vend pas, on n’a pas besoin de recruter cet hiver », a d’abord expliqué le Portugais, avant d’être interrogé sur le besoin d’un milieu défensif : « au début, on a pensé qu’il nous manquait peut-être un 6 d’expérience, avec plus d’impact physique, mais la vérité, c’est que le mariage qui existe aujourd’hui entre Thiago Mendes et Xeka ou avec les autres joueurs, c’est le fruit des entraînements, de la qualité des entraînements, et ça marche bien. »