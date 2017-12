Ce vendredi, le LOSC présentait officiellement son nouvel entraîneur Christophe Galtier. Présent également face à la presse, le directeur général du club nordiste Marc Ingla est revenu sur l’interdiction de recrutement prononcée par la DNCG. Après concertation, les Dogues ont finalement décidé de ne pas faire appel de cette sanction. Un choix qu’a justifié Ingla en conférence de presse.

« On a décidé de ne pas faire appel de la décision. On a compris que les entretiens seraient encore plus exigeants si on faisait cela. On a été surpris par cette décision car nous avons présenté toutes les garanties. La DNCG a demandé des parties techniques, des délais, mais on a eu un décalage avec les apports demandés. Ce n’est peut-être pas comparable mais quand en 2003 j’étais au Barça, on était dans la même situation et cela ne nous a pas empêché de faire signer Ronaldinho. Peut-être que s’il y avait eu une DNCG nous n’aurions pas signé Ronaldinho, » a ainsi expliqué le directeur général du LOSC.