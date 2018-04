Marcelo Bielsa gagnait peu avec le LOSC, il ne gagne pas non plus contre. Après avoir été condamné à verser 300 000 euros de dommages et intérêts au club nordiste, l’entraîneur argentin, démis de ses fonctions en décembre dernier, espérait toucher un pactole de 6 M€ en provision des 18 M€ initialement réclamés.

Le tribunal des Prud’hommes a en effet débouté l’Argentin, qui, en outre, devra débourser 3 000 euros au LOSC pour les dédommagements des frais de justice. Bielsa estime que le LOSC lui doit 18 M€ (les salaires restants à payer par rapport à son contrat initial + 5 M€ de préjudices).