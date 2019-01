Auteur d’une très belle saison pour le moment avec notamment 13 buts et 9 passes décisives en 21 rencontres de Ligue 1, Nicolas Pépé n’a pas eu le même rendement que d’habitude vendredi soir lors de la victoire du LOSC face à Amiens (2-1, 21e journée). Aligné côté droit, le deuxième meilleur buteur du championnat de France a notamment manqué un penalty juste avant la pause puisqu’il n’a pas cadré sa tentative face à Gurtner (39e). Après la rencontre, Christophe Galtier est revenu sur le match du joueur de 23 ans et en a profité pour expliquer qu’il ne devait pas débuter.

« On ne va pas reprocher à Nicolas d’avoir raté ce penalty-là. Il a la tête un peu des mauvais jours mais bon... S’il a raté le match ? On ne peut pas dire qu’il ait fait le plus grand match, on ne peut pas dire qu’il ait raté le match, il a fait un match moyen. Vous savez au match aller, je vous avais dit qu’il avait fait une grande prestation et vous avez dit qu’il était très incertain. Ce matin, il était encore très incertain. (...) Il a insisté pour jouer, il n’était pas dans un grand jour mais Nicolas pas dans un grand jour, c’est toujours une menace. Malheureusement, il rate ce penalty et c’est comme ça », a lâché l’entraîneur des Dogues au micro de Canal + Sport.