Nicolas Pépé est l’un des joueurs les plus courtisés du championnat de France. L’attaquant lillois, qui empile les buts (17) et les passes décisives (8) cette saison a son plan de carrière bien en tête. En effet, après avoir rejeté une offre de Lyon l’été dernier, mais également une offre astronomique venue de Chine, Nicolas Pépé pourrait quitter le LOSC pour un nouveau défi. Interrogé à ce sujet dans le Canal Football Club, le numéro 19 lillois a assuré qu’il ne comptait pas se précipiter pour prendre une décision.

« Je vais voir. Pour moi, c’est Lille. On a encore 9 matches à faire donc chaque chose en son temps. Au moment venu, je prendrais ma décision. Le Bayern Munich ? Je ne suis pas en contact avec eux. Mes agents gèrent ça. Je ne suis focalisé que sur le football et sur Lille. A la fin de la saison, on se posera et on discutera. Je n’ai aucune préférence, je regarde tous les championnats. Rester à Lille ou aller ailleurs, c’est pareil », a ainsi déclaré Nicolas Pépé.