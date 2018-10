Confiant avant la rencontre, Nicolas Pépé a été l’homme du match lors de la victoire du LOSC à domicile face à l’Olympique de Marseille (3-0), en clôture de la 8e journée de Ligue 1, grâce à deux penaltys provoqués, dont un qu’il a transformé. Une réalisation qui le place en haut du classement des joueurs les plus décisifs.

En effet, en marquant son cinquième but en championnat, et en ayant déjà délivré trois passes décisives, il est impliqué sur huit buts de son équipe. Dans les cinq grands championnats européens, seuls Neymar (PSG) et Lionel Messi (FC Barcelone) font mieux, en ayant été neuf fois décisifs avec leurs clubs (7 buts et 2 passes pour le Brésilien, 5 buts et 4 passes pour la Pulga).