Ce jeudi, Jonathan Ikoné était attendu en conférence de presse au Domaine de Luchin. Mais l’ancien joueur du LOSC ne s’est pas présenté tout seul face aux journalistes. Le Lillois, accompagné par Jonathan Bamba et Nicolas Pépé, a confié : « Ce sera peut-être notre dernier match à trois. On essaie de profiter de ces moments. Voilà pourquoi nous sommes trois en conférence de presse ! (sourires) ».

Plusieurs éléments de la fameuse Bip-Bip pourraient partir, à commencer par Pépé. L’Ivoirien a évoqué son avenir, non sans humour. « Il reste deux matches à bien terminer. À commencer par samedi. Puis bien finir à Rennes. Ensuite je pourrai me concentrer sur la sélection ivoirienne et la CAN (...) Je ne suis pas parti, on ne sait pas de quoi demain est fait. On est là ». Puis il a dit à ses deux acolytes avec le sourire : « On est là, non ? » Plus pour longtemps puisque Pépé devrait bien changer d’air cet été.