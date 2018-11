Mardi soir, l’Olympique Lyonnais a réalisé un grand match face à Manchester City en Ligue des Champions. Quatre jours plus tard, les troupes de Bruno Genesio retrouvent la Ligue 1. Les Gones se déplacent demain à Lille.

Et c’est un groupe de 19 joueurs qui fera le voyage dans le nord. Auteur d’un doublé mardi, Maxwel Cornet est bien là. En revanche, en plus de Gouiri (blessé) et Dubois (en reprise), Rafael manque à l’appel. Le Brésilien est suspendu 4 matches (dont 1 avec sursis) suite à son tacle des deux pieds lors du derby il y a une semaine.

Le groupe lyonnais :

Lopes, Gorgelin, Tete, Morel, Denayer, Solet, Marcelo, Marçal, Mendy, Aouar, Cheikh, Ndombele, Tousart, Fekir, Memphis, Dembélé, Terrier, Cornet, Traoré