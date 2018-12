L’affiche de cette 15e journée de Ligue 1 met aux prises le LOSC (4e) à l’Olympique Lyonnais (2e), au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq (17h). Des Lillois qui n’ont dernièrement récolté qu’un seul point sur neuf possibles (N1, D2), mais se présentent avec une attaque prolifique et le meilleur bilan défensif à domicile du championnat (3 buts en sept matches). Mais la tâche ne sera pas simple pour les Dogues, face à une équipe de l’OL qui va tenter d’enregistrer un troisième succès consécutif en L1 pour la première fois de la saison.

Pour ce match, Christophe Galtier privilégie un 4-2-3-1, avec une défense composée de Celik, Dabila, Fonte et Ballo-Touré. Devant elle, un duo Xeka-Thiago Mendes est titularisé. Aux avant-postes, le trio Bamba, Ikoné, Pépé sera chargé de soutenir Loïc Remy. Du côté de Bruno Genesio, un 3-4-3 est choisi, avec Tete et Mendy pour occuper les couloirs, Aouar et Ndombélé l’axe et une attaque composée de Bertrand Traoré, Memphis Depay et Maxwel Cornet. Nabil Fekir est laissé sur le banc au coup d’envoi.

Les compositions d’équipes :

LOSC : Maignan - Celik, Dabila, J. Fonte, Ballo-Touré - Thiago Mendes, Xeka - Pepe, Ikoné, Bamba - Remy

OL : A. Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Tete, Ndombele, Aouar, Fer. Mendy - B. Traoré, Depay, Cornet