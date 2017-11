En marge du résultat nul de l’OM face à Konyaspor (1-1), Dimitri Payet n’a pas occulté l’actualité brûlante du moment : la suspension momentanée de Marcelo Bielsa au LOSC. L’international français qui a collaboré à Marseille avec El Loco, a accepté de se confier sur la situation complexe vécue par son ancien entraîneur.

« Quand on a fréquenté un entraîneur bien évidemment que quand ça se passe mal pour lui dans un autre club, ça nous fait toujours quelque chose. On connaît la qualité de ce coach donc j’espère qu’il rebondira très vite. Aujourd’hui dans le football, le temps c’est de l’argent. Le temps est compté. On n’a pas forcément le temps que l’on veut quand les résultats ne sont pas là et les clubs font des choix. C’est la loi du football, » a ainsi expliqué le milieu offensit phocéen au micro de RMC.