En conférence de presse ce jeudi, Nicolas Pépé a été interrogé sur les premiers pas de Christophe Galtier à la tête du LOSC. L’ancien joueur a été amené à comparer son nouveau coach à Marcelo Bielsa, celui qui l’a fait venir dans le nord l’été dernier.

« C’est sûr qu’il y a deux méthodes différentes. Il apporte sa patte, ses idées, qu’on respecte pour le moment et qu’on essayé de suivre pour essayer de retrouver le goût de la victoire en L1. Il est basé sur la cohésion, l’entraide. Le groupe doit retrouver la confiance. Ce n’est pas évident ». Puis quand on lui a demandé si cela le changeait au niveau de la gestion (Bielsa aurait été laxiste), il a répondu : « On n’était pas en autogestion avec Bielsa. Chacun a sa méthode. C’était une période noire pour nous. Mais son discours passait. Maintenant, c’est sûr que les résultats n’étaient pas là. Avec le coach Galtier, le discours passe aussi. Mais c’était aussi le cas sous l’ère Bielsa. On avait un règlement à respecter. On devait le tenir à la lettre ».