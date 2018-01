Rare satisfaction du recrutement du LOSC, Thiago Mendes est très courtisé, notamment par l’Olympique de Marseille. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, le milieu brésilien a assuré n’avoir la tête qu’au LOSC.

« En ce qui me concerne, je suis heureux d’être ici au LOSC et je donne le meilleur de moi-même. Et je vais continuer à garder cette mentalité pour aider mon équipe sur le terrain. Je ne pense qu’au LOSC, j’ai un contrat avec le club et ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. » Voilà qui est dit.