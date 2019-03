L’hiver a été long dans le Nord. En effet, les Dogues étaient attendus au tournant par leurs supporters sur le mercato puisque les rumeurs de nombreuses ventes étaient fréquentes. Parmi les joueurs supposés sur le départ, Thiago Mendes. Le Brésilien, élément clé du LOSC au milieu de terrain, a été associé au PSG, mais également à la Premier League ou à la Chine. Finalement, il est resté et a évoqué ce choix en conférence de presse.

« Je dois quelque chose au LOSC. Ce club m’a ouvert ses portes. Je n’ai pas fini mon travail ici, je veux aider le club à aller le plus loin possible. Il y a eu des discussions avec club et agents, mais mes pensées étaient ici. De mon côté, je reste les pieds sur terre et je veux continuer à faire de mieux en mieux. J’en suis capable », a ainsi déclaré Thiago Mendes.