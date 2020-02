En 2016, Luca Toni avait décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur après environ 22 ans chez les professionnels. Mais depuis, l’ancien avant-centre italien garde un œil sur l’actualité footballistique, et notamment en Italie. Dans le cadre de la 23e journée de Serie A, l’Hellas Vérone affrontera d’ailleurs ce samedi la Juventus. Passé par les deux clubs, le natif de Pavullo nel Frignano a donc accordé un entretien à La Gazzetta dello Sport. L’occasion pour lui d’encenser Cristiano Ronaldo, arrivé chez les Bianconeri en 2018.

« Il y a peu à dire. C’est un véritable phénomène. Si la Juve conserve cette forme, elle peut aspirer à la Ligue des Champions en plus du championnat, a lâché Luca Toni avant de poursuivre. Quand on arrive à son niveau, au sommet absolu, alors on ne veut pas descendre. Et pour rester là-haut, il faut travailler avec une grande intensité chaque jour. Et Sarri a été très bon aussi. Il le gère bien, en mettant un peu de poivre sur son visage, comme lors du remplacement contre l’AC Milan. » L’international portugais, auteur de 22 buts toutes compétitions confondues cette saison en 27 matches, impressionne donc beaucoup de monde.