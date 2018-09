Transféré à Everton en provenance du FC Barcelone cet été, Lucas Digne est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter la Catalogne, dans un entretien au Daily Mail. L’international français (21 sélections) s’est dit touché de sa non-sélection pour la Coupe du Monde russe, ce qui a été le déclic pour un départ vers un club où il aurait plus de temps de jeu.

« J’ai eu une très bonne impression quand j’ai parlé à Marcel Brands (le directeur sportif d’Everton) et il m’a dit que l’équipe voulait créer un jeu basé sur la possession. En principe, le Barça ne voulait pas me vendre, mais ils ont finalement donné leur accord, Everton a un projet très intéressant et j’étais excité. » Avec son nouveau club, Digne a déjà joué trois matchs de Premier League, dont deux en tant que titulaire (1 passe décisive).