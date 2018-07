Après la qualification de la France aux dépens de la Belgique pour la finale de la Coupe du monde hier soir (victoire 1-0), le latéral gauche des Bleus, Lucas Hernandez, est revenu en zone mixte sur l’autre grosse information du jour : le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus pour 100 millions d’euros. Des propos relayés par le journal espagnol Marca.

« Pour l’Atlético, c’est mieux que Ronaldo ne soit plus là. Mais je suis sûr que le Real Madrid recrutera d’autres stars. » Adversaires directs durant les derbys, le Colchonero et l’attaquant portugais ne s’affronteront plus, du moins pas en championnat. Un soulagement pour le Français ?