C’était dans l’air, c’est désormais officiel depuis ce mardi matin. Lucien Favre est officiellement l’entraîneur du Borussia Dortmund. En deux saisons passées à l’OGC Nice, le tacticien helvète a convaincu bon nombre d’observateurs. Son départ laissera certainement des traces du côté des Aiglons, même si une forte tête (Patrick Vieira) est pressentie pour le succéder.

Dans une longue interview publiée sur le site officiel du club, Lucien Favre est revenu sur son départ et a avoué avoir vécu une expérience fantastique. « J’ai toujours de la peine à partir. Encore plus d’ici. Je ne suis pas très émotif en direct. Quand je réfléchis, c’est différent. C’est dur de quitter Nice. Je me plaisais ici. Mon épouse aussi. C’est un cadre de vie extraordinaire. Nice, la région, c’est magnifique. Ce n’est pas pour balancer de la pommade. C’était une expérience fantastique », a-t-il confié.