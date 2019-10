Auteur d’une saison très importante pour le LOSC avec 22 buts et 11 passes décisives en Ligue 1 avant de rallier l’Angleterre et Arsenal où il évolue depuis cet été. Un transfert à hauteur de 80 millions d’euros pour l’ailier ivoirien qui ne s’est pas encore imposé comme une valeur sûre dans le dispositif d’Unai Emery. Cela n’enlève en rien ce côté « fan de football » qui est essentiel selon le directeur sportif du LOSC Luis Campos, comme il le confie pour Sky Sports.

« Pour moi, l’une des caractéristiques d’un top, top joueur, c’est qu’il aime le football. Je me souviens quand je travaillais avec Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Ils connaissaient tout sur le football. Mbappé connaissait tous les résultats de la Ligue 2 française. Nicolas Pépé est comme ça. Il est un exemple de plus de l’importance de l’amour du football chez un joueur. Après un match, il revisionnait les images deux fois pour se perfectionner » a-t-il confié.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10