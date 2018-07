L’arbitrage de la finale du Mondial remportée par la France a beaucoup fait parler. Iker Casillas et Luis Suarez ont notamment pris la parole sur les réseaux sociaux. Le portier espagnol a écrit : « sincèrement, je ne comprends pas très bien l’utilisation du VAR. L’arbitre signale une faute sur Griezmann qui n’y est pas. La France marque sur cette action. Il ne se passe rien ».

L’attaquant uruguayen a surenchéri en citant le tweet de l’ancien du Real Madrid : « tu as raison. Et en plus de ça, Pogba "participe" à l’action en étant hors-jeu ».