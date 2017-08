Interrogé par Canal Plus ce dimanche soir, Luiz Gustavo a révélé le nom du plus grand joueur avec qui il a évolué durant sa carrière. Il s’agit ni plus ni moins de Neymar, qui vient de signer au PSG

Les deux joueurs ont évolué ensemble avec l’équipe nationale brésilienne. Ils ont même disputé la Coupe du Monde 2014 chez eux. Il a réfléchi un moment avant de lâcher sans hésitation le nom du néo-Parisien.