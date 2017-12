Interrogé en conférence de presse ce mardi après-midi, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Luiz Gustavo (30 ans) a dressé un bilan de son premier semestre du côté de l’Orange Vélodrome. « Je suis très heureux, content, mais jamais satisfait. Je suis très exigeant. Je pense que nous pouvons tous nous améliorer, joueurs, staff, club. Je crois qu’il faut toujours chercher à essayer d’être meilleur. Vu nos limites, nous sommes sur le bon chemin. Il faut rester concentrer sur ce qui intéresse vraiment : l’OM. L’union peut nous rendre plus forts. Nous devons continuer sur ce chemin-là, pour en vouloir plus. Je remercie l’OM pour m’avoir donné la chance de jouer ici. Je remercie les supporters », a-t-il lancé avant d’aborder la question d’un point de vue plus personnel.

« Ma manière de les remercier, c’est de bien faire ce que je sais faire : jouer au foot. Je remercie tout le monde, mais je ne suis plus important que personne. Je suis là pour jouer, pour rendre mes partenaires meilleurs, pour que le club progresse. L’union est primordiale. Il faut une grosse entente entre les supporters et les joueurs pour qu’un grand club fonctionne. Je suis content parce que l’on ressent cela depuis quelques mois », a-t-il lâché. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le Brésilien, encensé quelques minutes plus tard par son coach Rudi Garcia. « Oui j’attentais qu’il est autant d’influence. Je le connais depuis longtemps. Je voulais le faire venir à Rome déjà. À Marseille, c’est exceptionnel de l’avoir. Il y a avait des sceptiques, il a répondu sur le terrain. Il donne tout pour son équipe, par son leadership. Il comprend bien le français, il commence à s’exprimer. C’est une vrai qualité chez un joueur ; il a pris vite des cours, il veut vite comprendre. Bientôt, il sera un leader par la parole en français. C’est un joueur important. Il n’y a pas de meilleure recrue mais on est ravit de l’avoir que ce soit le joueur ou l’homme. J’espère l’avoir longtemps ».