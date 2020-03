Rencontrer Cristiano Ronaldo pour la première fois marque les esprits, même quand on s’appelle Luka Dončić et qu’on fait 2,01m. Le basketteur slovène, fan du Real et de CR7, a eu l’opportunité de rencontrer son joueur préféré à l’âge de 16 ans, quand tous les deux évoluaient au Real Madrid. Et cet événement le marquera sûrement toute sa vie.

« J’étais tellement nerveux que je ne pouvais pas lui parler. Je ne lui ai rien dit », a-t-il lancé à Steve Nash, lors d’une interview pour Bleacher Report. Depuis, l’arrière des Dallas Mavericks a acquis plus de confiance et ajoute avec un grand sourire qu’il demanderait au Portugais de le laisser conduire l’une de ses voitures. Un rêve qu’il réalisera sûrement un jour.