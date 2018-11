Quatrième, l’Olympique Lyonnais peut revenir sur le podium en cas de succès contre Bordeaux. Pour ce choc, Bruno Génésio dispose son équipe en 4-4-2 losange et bénéficie du retour de Nabil Fekir. Anthony Lopes prend place dans les buts et peut compter sur Rafael, Marcelo, Jason Denayer et Ferland Mendy en défense. Le trio composé de Lucas Tousart, Tanguy Ndombele et Houssem Aouar prend place dans l’entrejeu. Nabil Fekir évolue en soutien de Memphis Depay et Moussa Dembélé.

De son côté, Bordeaux poursuit dans son traditionnel 4-3-3 avec Benoit Costil dans les cages. Sergi Palencia, Jules Koundé, Pablo et Maxime Poundjé forment la ligne défensive. Otavio joue le rôle de sentinelle auprès de Jaroslav Plasil et Younousse Sankharé. Enfin, François Kamano, Yann Karamoh et Jimmy Briand vont amener le danger sur le but lyonnais.

Les compositions :

Lyon : Lopes - Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy - Tousart, Ndombele, Aouar - Fekir - Dembélé, Depay

Bordeaux : Costil - Palencia, Koundé, Pablo, Poundjé - Otavio, Plasil, Sankharé - Karamoh, Kamano, Briand