Plus tôt dans la journée, Pascal Dupraz a expliqué en conférence de presse que Jean-Michel Aulas avait une influence sur les arbitres pointant notamment le penalty obtenu par Mariano lors du dernier Toulouse-Lyon (1-2). Une déclaration qui n’est pas restée sans réaction.

Via les réseaux sociaux, le président Lyonnais a violemment taclé l’entraîneur de Toulouse : « Pascal Dupraz c’est l’hôpital qui se fout de la charité, la compétence en moins. Pas très sympa monsieur Dupraz, reprenez-vous, maîtrisez-vous, vous aurez moins de malaises et plus de résultats ! »