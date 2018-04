A l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, Lyon reçoit Toulouse ce dimanche à 21h en direct commenté sur Foot Mercato. Les Lyonnais se battent pour décrocher une place dans le top 3 à la fin de saison.

Les Toulousains luttent pour leur maintien dans l’élite. Le vainqueur de cette affiche avancera sur son objectif. Bruno Genesio a opté pour un 4-3-3 avec Memphis en pointe avec Traoré et Cornet en soutien. Mickaël Debève a mis lui aussi en place un 4-3-3 avec Imbula au milieu et un trio composé de Jean, Sanogo et Gradel.

Les compositions officielles

Lyon : Lopes – Rafael, Marcelo, Morel, Mendy – Ndombélé, Tousart, Aouar – Traoré, Memphis, Cornet

Toulouse : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Sylla - Sangaré, Cahuzac, Imbula - Jean, Sanogo, Gradel.