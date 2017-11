La fin de l’année approche et adidas a décidé de mettre les petits plats dans les grands. La marque aux trois bandes joue la carte du mystère en dévoilant une vidéo teasing d’une trentaine de secondes mettant en scène les plus fameux ambassadeurs de la marque parlant d’une paire de chaussures mythique d’adidas. Zinedine Zidane, qui a joué toute sa carrière avec, ne tarit pas d’éloges et dit d’elle qu’elle a su « évoluer et toujours dans le bon sens. »

D’ailleurs, Paul Pogba ou encore Kaka estiment qu’elle est devenue tout simplement « iconique », se rappelant au bon souvenir de la volée d’anthologie de Zinedine Zidane contre le Bayer Leverkusen en finale de Ligue des Champions un soir de mai 2002. Un but magique marqué notamment grâce à cette paire de crampons hors du commun ! Vous avez trouvé de quelle paire il s’agit ? Découvrez dès mercredi 10h l’unboxing de ces crampons effectué de manière décalée par un célèbre ambassadeur de la marque…