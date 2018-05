3e gardien de Saint-Etienne, Anthony Maisonnial (20 ans) quitte son club formateur pour rejoindre le FC Sion en Suisse, où il portera d’ailleurs le numéro 42 (comme le département de la Loire). L’annonce vient d’être officialisée par les Verts sur leur site internet.

« Stéphanois de naissance, Anthony Maisonnial quitte l’AS Saint-Etienne pour le FC Sion, en Suisse. Formé au club et devenu professionnel à 17 ans, le jeune gardien de but a disputé son premier match de Ligue 1 avec les Verts le 17 décembre 2016 face au FC Lorient. Il compte 15 sélections avec les différentes équipes de France jeunes. Désormais joueur du FC Sion, Anthony Maisonnial restera très attaché à son club formateur et au territoire comme il l’a indiqué sur son compte twitter. Il a d’ailleurs choisi le numéro 42. Tout un symbole ! »