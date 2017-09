Il n’y a pas que Neymar comme Brésilien qui vend du rêve en Ligue 1. Malcom fait également parler la poudre. L’ailier droit de 20 ans, débarqué chez les Girondins de Bordeaux en janvier 2016, fait de plus en plus peur aux défenseurs du championnat. Et Malcom ne cache pas son admiration pour Neymar, et son rêve de jouer avec lui lors de la Coupe du monde 2018.

« Mon idole aujourd’hui est Neymar. Nous jouons juste avec un pied différent (Malcom joue du gauche)... Mais il dribble, il est rapide et il rend les gens fous. Il est fantastique », a-t-il d’abord lâché au micro de Canal +, avant de reconnaître que ce sera dur d’être appelé avec le Brésil. « Je sais qu’il y a des joueurs plus expérimentés devant moi qui peuvent être convoqués, a reconnu l’ancien joueur du Corinthians. Mais j’ai confiance en moi. Si je fais une grande saison, qui sait ? ».