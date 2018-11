Buteur contre l’Inter Milan (1-1, 4e journée de Ligue des Champions), Malcom (21 ans) a marqué des points alors que son expérience au FC Barcelone commençait à tourner au vinaigre. Le Brésilien, passé par les Girondins de Bordeaux, a savouré au micro de Catalunya Radio, remerciant le vestiaire des Blaugranas pour son accueil.

« Je crois qu’en me battant je vais triompher au Barça. C’est inoubliable, tout le monde m’aide beaucoup, me dit que je dois être patient, me met en confiance et m’encourage. Je suis très tranquille grâce à mes partenaires, je n’ai besoin de rien d’autre, ils m’ont très bien reçus et m’aident beaucoup. On me dit de ne rien lâcher, ils me disent : "allez Malcom". Mes partenaires me disent que ce n’est que le début, que je dois continuer à travailler, que c’est comme ça au Barça, que j’ai les qualités pour réussir », a-t-il lâché.