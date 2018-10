Considéré comme un grand espoir, Mamadou Doucouré (20 ans) a connu deux ans de galères à cause de blessures à répétition au dos. Depuis qu’il a quitté le PSG en juillet 2016 pour le Borussia Mönchengladbach, l’international tricolore U18 (11 sélections, 1 but) n’a plus joué un match. Mais il voit désormais le bout du tunnel.

En effet, après quelques minutes en fin de match face à Bochum il y a presque un mois et demi, il a disputé en tant que titulaire un amical à Vienne, où son équipe s’est imposée 6-0 contre le Wiener Sport-Club. Dans des propos rapportés par Bild, il s’est dit heureux d’avoir refoulé les pelouses. « Je suis juste content de ne plus avoir mal et je n’ai pas toujours les blessures en tête. J’apprécie chaque minute passée sur la pelouse avec mes coéquipiers ! » Il devrait faire ses débuts en Bundesliga avant Noël.