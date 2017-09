Arrivé dans les derniers instants du mercato estival, Mamadou Sakho (27 ans) était titulaire pour la première fois de la saison, en Carabao Cup, contre Huddersfield Town (1-0). Et le défenseur international français a déjà montré tout ce qu’il pouvait apporter à Crystal Palace sur ses 70 minutes passées sur la pelouse. Roy Hodgson, manager des Eagles, n’a pas manqué de le saluer au sortir de la rencontre.

« Mamadou a été excellent. Très bon même si on considère que c’était son premier match de la saison. Nous étions inquiets au sujet de sa capacité physique à jouer 90 minutes contre une équipe de Premier League. Nous avons été surpris qu’il tienne aussi longtemps et il aurait probablement pu tenir plus longtemps. Mamadou n’a pas demandé à sortir, il n’avait pas de crampes ou de baisse de forme. Nous ne voulions simplement pas prendre de risques. Sera-t-il prêt pour samedi contre Manchester City ? Je pense qu’il le sera oui, oui. Il sera certainement dans le groupe parce que c’est un défenseur central de qualité, il n’y a aucun doute là-dessus », a-t-il lancé, relayé par le London Evening Standard.