Mamadou Sakho n’a jamais caché son amour pour le Paris Saint-Germain. Formé au club et arrivé à 12 ans au Camp des Loges, l’international français a disputé six saisons sous les couleurs du PSG, entre 2007 et 2013 (201 matches, 7 buts). Nommé capitaine par Paul le Guen le 20 octobre 2007 à 17 ans pour sa première en Ligue 1, il a ensuite bataillé et s’est offert une place de titulaire jusqu’à son départ pour Liverpool en 2013.

Dans une interview à So Foot, l’ancien titi parisien a évoqué ce départ. « Certains voyaient en moi une sorte de Maldini du PSG, qui allait rester au club pendant 20 ans ? Ça aurait pu. A l’époque, j’avais dit que personne ne pouvait acheter mon plaisir de jouer au football. Et ce plaisir-là, tu ne peux pas l’éprouver lorsque tu es assis sur un banc de touche », a ainsi déclaré l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain.