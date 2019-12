Absent des terrains depuis août dernier, Aymeric Laporte (25 ans) manque terriblement à la défense de Manchester City. Le Français avait quitté ses partenaires lors de la 4e journée de Premier League face à Brighton (4-0) suite à une blessure au genou. Et le retour du défenseur central n’est pas prévu dans l’immédiat comme il l’a annoncé pour The National.

« Mon rétablissement se passe très bien. J’ai encore besoin de temps, mais j’espère que je pourrai revenir au plus vite pour jouer avec mes coéquipiers. Je ne peux pas dire quand exactement, mais plus ou moins un mois et demi à deux mois » a-t-il expliqué.